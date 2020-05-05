5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого
5 мая. В этот день в разные годы:
1764 год - в Петербурге учрежден Смольный Институт благородных девиц, который располагается в Смольном монастыре.
1912 год - выходит первый номер газеты «Правда».
1975 год - сходит первый трехсотсильный трактор «Кировец».
2002 год - погибает актер и режиссер Андрей Ростоцкий.