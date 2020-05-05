5 Май 2020 2020-05-05T01:48:01+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого 00:00 00:00

5 мая. В этот день в разные годы:

1764 год - в Петербурге учрежден Смольный Институт благородных девиц, который располагается в Смольном монастыре.

1912 год - выходит первый номер газеты «Правда».

1975 год - сходит первый трехсотсильный трактор «Кировец».

2002 год - погибает актер и режиссер Андрей Ростоцкий.