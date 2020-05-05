2020-05-05T12:41:44+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Блогершу, одевающую детей в дорогие бренды, затравили за школьный сухпаек дочки. Должны ли обеспеченные граждане пользоваться льготами от государства?

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна

Блогершу, одевающую детей в дорогие бренды, затравили за школьный сухпаек дочки. Должны ли обеспеченные граждане пользоваться льготами от государства?

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