Блогершу, одевающую детей в дорогие бренды, затравили за школьный сухпаек дочки. Должны ли обеспеченные граждане пользоваться льготами от государства?
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Блогершу, одевающую детей в дорогие бренды, затравили за школьный сухпаек дочки. Должны ли обеспеченные граждане пользоваться льготами от государства?
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