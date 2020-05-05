58% лежащих в Коммунарке пациентов находятся в тяжелом состоянии, правительство разрешило регионам не платить по бюджетным кредитам, на выездах из Московской области установили блокпосты
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
58% лежащих в Коммунарке пациентов находятся в тяжелом состоянии, правительство разрешило регионам не платить по бюджетным кредитам, на выездах из Московской области установили блокпосты
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