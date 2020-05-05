Пилот разбившегося в Шереметьеве Суперджета считает причиной происшествия удар молнии, восточноевропейские страны объявляют о снятии карантина, Радио «Комсомольская правда» открывает новые таланты-самоизолянты
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Пилот разбившегося в Шереметьеве Суперджета считает причиной происшествия удар молнии, восточноевропейские страны объявляют о снятии карантина, Радио «Комсомольская правда» открывает новые таланты-самоизолянты
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