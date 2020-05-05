Сергей Мардан: Чтобы врачи не отказывались лечить коронавирусных больных, их нужно страховать, как военных. За гибель - 2 млн рублей
Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают вместе с экспертами, почему в Калининграде 350 медиков отказались работать с коронавирусом и как себя будет чувствовать российская экономика при низкой цене на нефть
Сергей Мардан: Чтобы врачи не отказывались лечить коронавирусных больных, их нужно страховать, как военных. За гибель - 2 млн рублей
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