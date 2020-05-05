2020-05-05T21:02:03+03:00
Вечерний диван
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Чтобы врачи не отказывались лечить коронавирусных больных, их нужно страховать, как военных. За гибель - 2 млн рублей

Сергей Мардан и Валентин Алфимов подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.Сергей Мардан и Валентин Алфимов подводят вместе с экспертами информационные итоги дня.

Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают вместе с экспертами, почему в Калининграде 350 медиков отказались работать с коронавирусом и как себя будет чувствовать российская экономика при низкой цене на нефть

Сергей Мардан: Чтобы врачи не отказывались лечить коронавирусных больных, их нужно страховать, как военных. За гибель - 2 млн рублей

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 40.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Собчак обломилась с покупкой крабового бизнеса, Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза», эксперты спрогнозировали беспрецедентный коронавирусный шок в энергетике

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
29 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Сергей Калашников: У нас разлажен механизм управления государством. Задачи, поставленные на самом верху, реальные чиновники сводят к нулю

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Сергей КАЛАШНИКОВ
07:30
21:30
29 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: На лекарства от ВИЧ выделили на 23% меньше денег, Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева, вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
27 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Навальный и Соболь требуют раздербанить ФНБ и раздать деньги «простым людям». Нужно ли это делать или лучше потратить деньги на системные решения?

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 6 мая
Немецкий врач предупредил о двух новых волнах коронавируса
Глава мексиканского города запретил местным жителям умирать от коронавируса
США надеются на участие России в освоении Луны
Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус
В Арабских Эмиратах загорелся 47-этажный небоскрёб
Президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью коммунальных политиков
МИД Чехии предложил России обсудить отношения
Британия заняла второе место по числу жертв коронавируса
Стала известна цена на маски и перчатки в московском метро
Pfizer и BioNTech начали испытание вакцины от коронавируса на людях
Путин и Лукашенко обменялись данными о мерах против коронавируса в странах
Минпромторг: Россия справилась с увеличенными объёмами производства масок
Российским регионам разрешили отменять электрички
Трамп сообщил, что скоро США раскроют происхождение коронавируса