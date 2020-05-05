Олег Кашин: Врач - это профессия, а не способ сжечь себя в интересах общества
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают состояние современной медицины в условиях борьбы с коронавирусом, лечение премьер-министра Мишустина, предстоящий праздник 9 мая и ужесточение наказания за распространение фейковых новостей
Олег Кашин: Врач - это профессия, а не способ сжечь себя в интересах общества
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