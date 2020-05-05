2020-05-05T23:11:34+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Врач - это профессия, а не способ сжечь себя в интересах общества

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают состояние современной медицины в условиях борьбы с коронавирусом, лечение премьер-министра Мишустина, предстоящий праздник 9 мая и ужесточение наказания за распространение фейковых новостей

Олег Кашин: Врач - это профессия, а не способ сжечь себя в интересах общества

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