6 мая. Смерть поэта Ивана Сурикова, постройка Эйфелевой башни, переименование Акмолы в Астану
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
6 мая. Смерть поэта Ивана Сурикова, постройка Эйфелевой башни, переименование Акмолы в Астану
6 мая. В этот день в разные годы:
1880 год - умирает после продолжительной болезни поэт самоучка Иван Суриков.
1889 год - открывается Всемирная выставка в Париже, где представлена впервые Эйфелева башня.
1998 год - новая столица Казахстана переименована из Акмолы в Астану.
1941 год - оркестр Глена Миллера записывает песню к фильму «Серенада солнечной долины».