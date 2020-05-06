6 Май 2020 2020-05-06T01:00:36+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

6 мая. Смерть поэта Ивана Сурикова, постройка Эйфелевой башни, переименование Акмолы в Астану 00:00 00:00

6 мая. В этот день в разные годы:

1880 год - умирает после продолжительной болезни поэт самоучка Иван Суриков.

1889 год - открывается Всемирная выставка в Париже, где представлена впервые Эйфелева башня.

1998 год - новая столица Казахстана переименована из Акмолы в Астану.

1941 год - оркестр Глена Миллера записывает песню к фильму «Серенада солнечной долины».