2020-05-06T01:00:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

6 мая. Смерть поэта Ивана Сурикова, постройка Эйфелевой башни, переименование Акмолы в Астану

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

6 мая. Смерть поэта Ивана Сурикова, постройка Эйфелевой башни, переименование Акмолы в Астану

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6 мая. В этот день в разные годы:

1880 год - умирает после продолжительной болезни поэт самоучка Иван Суриков.

1889 год - открывается Всемирная выставка в Париже, где представлена впервые Эйфелева башня.

1998 год - новая столица Казахстана переименована из Акмолы в Астану.

1941 год - оркестр Глена Миллера записывает песню к фильму «Серенада солнечной долины».

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5 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
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