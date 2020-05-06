2020-05-06T13:58:18+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

«Пиво лилось рекой...» У пивного ресторанчика на Крестовском острове в Питере накануне устроили «Октоберфест»

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна

«Пиво лилось рекой...» У пивного ресторанчика на Крестовском острове в Питере накануне устроили «Октоберфест»

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 50.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
5 Мая 2020 8:03 - 9:02

Страна на удалёнке

Тема: Блогершу, одевающую детей в дорогие бренды, затравили за школьный сухпаек дочки. Должны ли обеспеченные граждане пользоваться льготами от государства?

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
4 Мая 2020 8:03 - 8:45

Страна на удалёнке

Тема: Всю Россию объединят в единое штрафное пространство, а вышедшие после карантина люди не смогут найти себе работу через службы занятости

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
28 Апреля 2020 7:03 - 7:45

Страна на удалёнке

Тема: В Турции готовят план по снятию карантина, в Италии парам разрешат встречаться после 4 мая. В России Роспотребнадзор поддержал продление ограничений до конца майских

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
23 Апреля 2020 7:03 - 7:45

Страна на удалёнке

Тема: Страны ЕС начали открывать границы тем, кто победил коронавирус, а в России цифровые пропуска вводят еще в 21 регионе

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
22 Апреля 2020 8:03 - 8:15

Страна на удалёнке

Тема: Встаём с дивана, разминаем мышцы! Зарядка в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Эдуард КАНЕВСКИЙ
07:30
21:30
21 Апреля 2020 8:03 - 8:15

Страна на удалёнке

Тема: Изоляция спорту не помеха. Житель Приморья на самоизоляции пробежал сто километров вокруг кровати

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Эдуард КАНЕВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Коронавирус у Ольги Любимовой: что известно о состоянии здоровья министра культуры РФ
Правительство направило 45,7 миллиарда рублей на выплаты врачам за борьбу с пандемией
Актриса Татьяна Паркина скончалась в Москве от онкологии
Мурашко: мужчины болеют коронавирусом тяжелее, чем женщины
В России маткапитал в беззаявительном порядке получили уже 66 тысяч семей
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Путин на совещании с губернаторами передал привет от Мишустина
Китай поставил в Россию более 158 миллиона медицинских масок
Шойгу сообщил о выводе из Италии военных, помогавших бороться с пандемией
В Германии допустили, что жители страны смогут поехать за границу уже летом
Умер заразившийся коронавирусом Игумен Тихон, главврач Троице-Сергиевой Лавры
67% россиян считают, что тесты на COVID-19 должны быть бесплатными
Треть неплательщиков по кредитам сообщили о потере работы
Курс доллара на 7 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Мурашко: в России еще рановато говорить о выходе на плато по коронавирусу
Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе
Путину представили план по постепенному снятию ограничений
Составили рейтинг наиболее эффективных российских регионов в борьбе с коронавирусом
Индивидуальных предпринимателей предложили освободить от страховых взносов
Курс евро на 7 мая: официальные данные ЦБ РФ
Министр финансов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по борьбе с коронавирусом
Ученые выяснили, почему коронавирус такой заразный
Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая