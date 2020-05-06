«Пиво лилось рекой...» У пивного ресторанчика на Крестовском острове в Питере накануне устроили «Октоберфест»
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
«Пиво лилось рекой...» У пивного ресторанчика на Крестовском острове в Питере накануне устроили «Октоберфест»
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