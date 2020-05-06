2020-05-06T15:15:42+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Закручивание гаек: наказание в 5000 рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами, как будет работать эта мера и можно ли избежать наказания. А также говорят обо всем, что связано с автомобилями

Закручивание гаек: наказание в 5000 рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране

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Главные темы:

- Закручивание гаек: наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране.

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Как часто нужно менять масло, чтобы не угробить двигатель машины.

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Средства индивидуальной мобильности: как власти прижмут к ногтю людей на электросамокатах и сигвеях.

Гости: автожурналист Федор Буцко

- День «Победы»: история автомобиля ГАЗ М20.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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