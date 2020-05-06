6 Май 2020 2020-05-06T15:15:42+03:00

Закручивание гаек: наказание в 5000 рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране 00:00 00:00

Главные темы:

- Закручивание гаек: наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране.

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Как часто нужно менять масло, чтобы не угробить двигатель машины.

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Средства индивидуальной мобильности: как власти прижмут к ногтю людей на электросамокатах и сигвеях.

Гости: автожурналист Федор Буцко

- День «Победы»: история автомобиля ГАЗ М20.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко