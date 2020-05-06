Закручивание гаек: наказание в 5000 рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами, как будет работать эта мера и можно ли избежать наказания. А также говорят обо всем, что связано с автомобилями
Закручивание гаек: наказание в 5000 рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране
Главные темы:
- Закручивание гаек: наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране.
Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы
- Как часто нужно менять масло, чтобы не угробить двигатель машины.
Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко
- Средства индивидуальной мобильности: как власти прижмут к ногтю людей на электросамокатах и сигвеях.
Гости: автожурналист Федор Буцко
- День «Победы»: история автомобиля ГАЗ М20.
Гости: автожурналист Александр Пикуленко