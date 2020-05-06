6 Май 2020 2020-05-06T02:01:33+03:00

Может ли COVID-19 передаваться через комаров, клещей и мух 00:00 00:00

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Что утонет, если растает Гренландия? Как наш мозг поддаётся чужому внушению? Как древние майя достигли невероятных высот развития без ничего? Об этом и еще очень-очень многом другом в научном и очень популярном подкасте «Передача данных» Радио «Комсомольская правда» рассказывает Мария Баченина. Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно! Пожалуйста, не забудьте поставить оценку и написать комментарий к новым выпускам, нам важно ваше мнение!