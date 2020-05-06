2020-05-06T02:01:33+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Может ли COVID-19 передаваться через комаров, клещей и мух

Мария Баченина рассказывает просто и интересно о наукеМария Баченина рассказывает просто и интересно о науке

Мария Баченина разбирается вместе с энтомологом и руководителем лаборатории Россельхознадзора Константином Китаевым насколько насекомые опасны для человека

Может ли COVID-19 передаваться через комаров, клещей и мух

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Что утонет, если растает Гренландия? Как наш мозг поддаётся чужому внушению? Как древние майя достигли невероятных высот развития без ничего? Об этом и еще очень-очень многом другом в научном и очень популярном подкасте «Передача данных» Радио «Комсомольская правда» рассказывает Мария Баченина. Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно! Пожалуйста, не забудьте поставить оценку и написать комментарий к новым выпускам, нам важно ваше мнение!

Скачать передачу [mp3, 19.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Силуанов объяснил, почему россиянам не стоит ждать «вертолетных денег»
МИД Чехии предложил России обсудить двусторонние отношения
В России из-за коронавируса могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Силуанов назвал ожидаемую цену на нефть в 2020 году
Трамп объявил, что группа по борьбе с коронавирусом в США прекращает работу
Из-за коронавируса французские пивовары выльют 10 миллионов литров пива
Зеленский после пандемии коронавируса отправится в турне по странам Азии
Пожарные эвакуировали всех людей из горящей в ОАЭ жилой высотки
Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 6 мая
Немецкий врач предупредил мир о двух новых волнах коронавируса
Глава мексиканского города запретил местным жителям умирать от коронавируса
США надеются на участие России в освоении Луны
Пентагон: США не знают, где именно в Ухане появился коронавирус
В Арабских Эмиратах загорелся 47-этажный небоскрёб
Президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью коммунальных политиков
МИД Чехии предложил России обсудить отношения
Британия заняла второе место по числу жертв коронавируса
Стала известна цена на маски и перчатки в московском метро
Pfizer и BioNTech начали испытание вакцины от коронавируса на людях
Путин и Лукашенко обменялись данными о мерах против коронавируса в странах
Минпромторг: Россия справилась с увеличенными объёмами производства масок
Российским регионам разрешили отменять электрички
Трамп сообщил, что скоро США раскроют происхождение коронавируса