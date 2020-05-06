Силуанов объяснил, почему власти не раздают деньги населению, у дочки корреспондента «Комсомолки» нашли антитела к коронавирусу, автомобилисты начали получать штрафы несмотря на то, что у них есть цифровые пропуска
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Силуанов объяснил, почему власти не раздают деньги населению, у дочки корреспондента «Комсомолки» нашли антитела к коронавирусу, автомобилисты начали получать штрафы несмотря на то, что у них есть цифровые пропуска
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.