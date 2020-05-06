2020-05-06T17:18:43+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Силуанов объяснил, почему власти не раздают деньги населению, у дочки корреспондента «Комсомолки» нашли антитела к коронавирусу, автомобилисты начали получать штрафы несмотря на то, что у них есть цифровые пропуска

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Силуанов объяснил, почему власти не раздают деньги населению, у дочки корреспондента «Комсомолки» нашли антитела к коронавирусу, автомобилисты начали получать штрафы несмотря на то, что у них есть цифровые пропуска

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