2020-05-06T22:17:59+03:00
Вечерний диван
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Сергей Мардан: До сих пор непонятно, кто у нас в стране отвечает за жизнь и здоровье граждан

Валентин Алфимов и Сергей Мардан подводят вместе с экспертами информационные итоги дня и говорят о новом обращении Президента, реалиях выхода из карантина и чем закончится новая холодная война Китая и США

Сергей Мардан: До сих пор непонятно, кто у нас в стране отвечает за жизнь и здоровье граждан

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