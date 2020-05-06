Сергей Мардан: До сих пор непонятно, кто у нас в стране отвечает за жизнь и здоровье граждан
Валентин Алфимов и Сергей Мардан подводят вместе с экспертами информационные итоги дня и говорят о новом обращении Президента, реалиях выхода из карантина и чем закончится новая холодная война Китая и США
Сергей Мардан: До сих пор непонятно, кто у нас в стране отвечает за жизнь и здоровье граждан
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