2020-05-06T22:53:31+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: После майских праздников начнется какой-то мерзкий полукарантин, когда наслаждаться жизнью нельзя, но работать надо

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают очередное обращение Владимира Путина и Александра Лукашенко, вспоминают события на Болотной площади 2012 года

Олег Кашин: После майских праздников начнется какой-то мерзкий полукарантин, когда наслаждаться жизнью нельзя, но работать надо

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