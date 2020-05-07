7 мая. Премьера «Симфонии № 9» Людвига ван Бетховена, основание компании Sony, начало противоалкогольной кампании в СССР, премьера фильма «Пятый элемент»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
7 мая. Премьера «Симфонии № 9» Людвига ван Бетховена, основание компании Sony, начало противоалкогольной кампании в СССР, премьера фильма «Пятый элемент»
7 мая. В этот день в разные годы:
1824 год - Людвиг ван Бетховен представляет «Симфонию № 9».
1946 год - в Токио основана компания Sony.
1985 год - Совмин СССР принимает Постановление о борьбе с алкоголизмом.
1997 год - премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».