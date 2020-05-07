2020-05-07T01:18:50+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

7 мая. Премьера «Симфонии № 9» Людвига ван Бетховена, основание компании Sony, начало противоалкогольной кампании в СССР, премьера фильма «Пятый элемент»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

7 мая. Премьера «Симфонии № 9» Людвига ван Бетховена, основание компании Sony, начало противоалкогольной кампании в СССР, премьера фильма «Пятый элемент»

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7 мая. В этот день в разные годы:

1824 год - Людвиг ван Бетховен представляет «Симфонию № 9».

1946 год - в Токио основана компания Sony.

1985 год - Совмин СССР принимает Постановление о борьбе с алкоголизмом.

1997 год - премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент».

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Был бы повод

Тема: 5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
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