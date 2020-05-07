Ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса, на карантине побои и семейные скандалы выросли в 2,5 раза, авиакомпании вместо денег будут возвращать пассажирам ваучеры за несостоявшиеся полеты
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Ветеран Великой Отечественной войны вылечилась от коронавируса, на карантине побои и семейные скандалы выросли в 2,5 раза, авиакомпании вместо денег будут возвращать пассажирам ваучеры за несостоявшиеся полеты
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