Николай Платошкин: Попова заявила, что 46% болеют коронавирусом бессимптомно. Это как? Бессимптомная болезнь - это всё равно, что безалкогольная водка
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают, как будут ужесточать карантин, почему правительство не будет раздавать людям деньги и как Германия пыталась избежать капитуляции перед СССР
Николай Платошкин: Попова заявила, что 46% болеют коронавирусом бессимптомно. Это как? Бессимптомная болезнь - это всё равно, что безалкогольная водка
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