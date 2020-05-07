2020-05-07T17:45:52+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Попова заявила, что 46% болеют коронавирусом бессимптомно. Это как? Бессимптомная болезнь - это всё равно, что безалкогольная водка

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают, как будут ужесточать карантин, почему правительство не будет раздавать людям деньги и как Германия пыталась избежать капитуляции перед СССР

Николай Платошкин: Попова заявила, что 46% болеют коронавирусом бессимптомно. Это как? Бессимптомная болезнь - это всё равно, что безалкогольная водка

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