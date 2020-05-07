2020-05-07T21:18:31+03:00
Вечерний диван
Сергей МАРДАНОксана ГАНДЗЮК

Максим Калашников: Нас ждет аналог 1989-1991 годов в СССР. Это острейший социально-экономический кризис, которые неизбежно перейдет в политический

Максим Калашников.Максим Калашников.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Сергей Мардан и Оксана Гандзюк обсуждают с писателем-футурологом Максимом Калашниковым, как правительства всего мира решились обрушить свои экономики из-за банальной вирусной инфекции

Максим Калашников: Нас ждет аналог 1989-1991 годов в СССР. Это острейший социально-экономический кризис, которые неизбежно перейдет в политический

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