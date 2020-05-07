Олег Кашин: Уже прошло 1,5 месяца новой жизни, а власть по привычке относится к народу как к досадной помехе и врагу
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают продление режима самоизоляции в Москве, арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, рейтинг фильмов, которые россияне любят смотреть на 9 мая
Олег Кашин: Уже прошло 1,5 месяца новой жизни, а власть по привычке относится к народу как к досадной помехе и врагу
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