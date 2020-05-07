2020-05-07T22:56:48+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Уже прошло 1,5 месяца новой жизни, а власть по привычке относится к народу как к досадной помехе и врагу

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают продление режима самоизоляции в Москве, арест красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, рейтинг фильмов, которые россияне любят смотреть на 9 мая

Олег Кашин: Уже прошло 1,5 месяца новой жизни, а власть по привычке относится к народу как к досадной помехе и врагу

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 44.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
США показали корабли НАТО возле границ России
Дуров назвал США «полицейским государством» и рассказал о минусах жизни в Америке
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой КНР над коронавирусом
Сенат не смог преодолеть вето Трампа на резолюцию по Ирану
После того, как в Белом доме обнаружили коронавирус, Трамп решил тестироваться каждый день
КС Молдавии признал соглашение о займе €200 млн у России незаконным
Трамп: У американских СМИ нужно забрать Пулитцеровские премии за лживые новости о России
СК вычислил еще одного участника убийства «Япончика»
Минздрав сообщил об аналогах анальгина и линекса
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 3,1% в апреле
Трамп назвал «изменой» уголовное преследование экс-советника Флинна
Трамп: фейковое расследование по России мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 83 тысячи