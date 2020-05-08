8 мая. Появление кока-колы в продаже в США, открытие памятника Советскому солдату в Трептов-парке
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 мая. Появление кока-колы в продаже в США, открытие памятника Советскому солдату в Трептов-парке
8 мая. В этот день в разные годы:
1886 год - на прилавках США появляется напиток Кока-кола.
1921 год - русские эмигранты открывают в Константинополе тараканьи бега.
1949 год - в берлинском Трептов-парк открывают памятник Советскому солдату.
1999 год - американский хит-парад на 5 недель возглавляет Рики Мартин.