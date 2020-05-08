2020-05-08T01:26:27+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

8 мая. Появление кока-колы в продаже в США, открытие памятника Советскому солдату в Трептов-парке

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

8 мая. Появление кока-колы в продаже в США, открытие памятника Советскому солдату в Трептов-парке

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8 мая. В этот день в разные годы:

1886 год - на прилавках США появляется напиток Кока-кола.

1921 год - русские эмигранты открывают в Константинополе тараканьи бега.

1949 год - в берлинском Трептов-парк открывают памятник Советскому солдату.

1999 год - американский хит-парад на 5 недель возглавляет Рики Мартин.

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Был бы повод

Тема: 5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
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