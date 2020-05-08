2020-05-08T13:37:43+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 31 мая, за отсутствие маски в общественных местах ввели штраф в 4 тысячи рублей

Александр Капков, Влад Кутузов и Света Молодцова разбираются вместе с экспертами и слушателями, как жить в этой новой реальности

Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 31 мая, за отсутствие маски в общественных местах ввели штраф в 4 тысячи рублей

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