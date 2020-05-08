В этом году из-за карантина День Победы пройдет без традиционного парада и чествования ветеранов. Вспоминаем героев поименно в прямом эфире!
Александр Капков, Влад Кутузов, Света Молодцова и слушатели Радио КП делятся историями своих предков, которые воевали
В этом году из-за карантина День Победы пройдет без традиционного парада и чествования ветеранов. Вспоминаем героев поименно в прямом эфире!
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