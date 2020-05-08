8 Май 2020 2020-05-08T14:36:06+03:00

Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает 00:00 00:00

Главные темы:

- Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает.

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Почему не стоит выкатывать топливо в ноль.

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Новый КОАП против стукачества на дорогах.

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Автомобили - солдаты Великой Отечественной.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко