Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают это с экспертами в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда». А также обсуждают другие автомобильные темы
Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает
Главные темы:
- Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает.
Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы
- Почему не стоит выкатывать топливо в ноль.
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- Новый КОАП против стукачества на дорогах.
Гости: автожурналист Федор Буцко
- Автомобили - солдаты Великой Отечественной.
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