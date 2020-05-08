2020-05-08T14:36:06+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают это с экспертами в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда». А также обсуждают другие автомобильные темы

Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает

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Главные темы:

- Почему автопроизводители продолжают делать новые машины, если их сейчас никто не покупает.

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Почему не стоит выкатывать топливо в ноль.

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Новый КОАП против стукачества на дорогах.

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Автомобили - солдаты Великой Отечественной.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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