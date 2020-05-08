2020-05-08T16:02:49+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн: Надеюсь, что к июню мы получим снижение заболеваемости коронавируса

Михаил Антонов обсуждает с экспертами, почему выход на плато - еще не победа над инфекцией, как себя чувствуют заболевшие министры и как пандемия повлияла на прием абитуриентов в театральные вузы

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн: Надеюсь, что к июню мы получим снижение заболеваемости коронавируса

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