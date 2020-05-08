Сегодня стартует музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», около 15 тысяч россиян вернулись из-за рубежа на родину в апреле, празднование 9 мая в Москве проведут в интернете
Михаил Антонов обсуждает главные темы дня вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами
Сегодня стартует музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту», около 15 тысяч россиян вернулись из-за рубежа на родину в апреле, празднование 9 мая в Москве проведут в интернете
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