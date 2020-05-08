Олег Кашин: Если премьер на больничном, он должен лечиться и болеть. А премьер ведёт себя так, как будто его не устраивает и.о.
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают участие в ток-шоу ради денег, совещание из больницы премьер-министра Мишустина, предстоящий День Победы и вспоминают Сергея Доренко
Олег Кашин: Если премьер на больничном, он должен лечиться и болеть. А премьер ведёт себя так, как будто его не устраивает и.о.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!