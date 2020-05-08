2020-05-09T01:31:15+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Если премьер на больничном, он должен лечиться и болеть. А премьер ведёт себя так, как будто его не устраивает и.о.

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают участие в ток-шоу ради денег, совещание из больницы премьер-министра Мишустина, предстоящий День Победы и вспоминают Сергея Доренко

Олег Кашин: Если премьер на больничном, он должен лечиться и болеть. А премьер ведёт себя так, как будто его не устраивает и.о.

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