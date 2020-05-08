2020-05-08T18:53:58+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В России в честь ветеранов Великой Отечественной войны пройдет акция «Мирное небо 75», участником которой может стать каждый

Для этого просто сделайте фото утреннего, дневного или вечернего неба со словами благодарности и выложите его в любой социальной сети с хештегом #mirnoenebo75

В России в честь ветеранов Великой Отечественной войны пройдет акция «Мирное небо 75», участником которой может стать каждый

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Друзья, великий праздник победы уже совсем близко. А это значит, что в каждом регионе нашей страны пройдет масса акций и мероприятий в честь памяти нашего прошлого. Некоторые из них уже стартовали, а другие находятся в стадии подготовки. В ближайшие несколько минут я расскажу вам о главных из них.

Пожалуй, самая узнаваемая акция - это «Георгиевская ленточка». Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Примечательно, что этот символ был придуман журналистами еще в 2005 году. Акция ежегодно проводится с 23 апреля по 9 мая более чем в 90 странах мира силами тысяч Волонтёров Победы. Кроме того, в акции самостоятельно участвуют министерства, ведомства, госкорпорации, молодёжные движения в разных странах. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздаётся около 20 млн ленточек. В этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит с 4 по 9 мая в онлайн и оффлайн форматах.

Не менее популярная акция - это, конечно, «Бессмертный полк». Шествие, ставшее неотъемлемой частью праздника наряду с парадом. Например, в прошлом году к акции присоединились свыше 10 миллионов человек в России и 850 тысяч в 115 странах мира. В этом году из за сложившейся ситуации традиционное шествие 9 мая будет происходить в онлайн формате. Акция «Бессмертный полк – онлайн» приглашает в свои ряды родственников фронтовиков, тружеников тыла, всех тех, кто дорожит памятью о Великой Победе.

Младшее поколение тоже сможет поучаствовать в тематических мероприятиях. Например, принять участие во всемирной школьной олимпиаде «Великая победа». Это интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне. В этом году Олимпиада проводится впервые. Её главная задача — привлечь внимание молодого поколения к событиям тех лет.

Еще одна масштабная акция коснется пользователей всех социальных сетей. В этом году Билайн приглашает россиян принять участие в акции памяти «Мирное небо 75». В рамках акции каждый пользователь, не выходя из дома, может сделать фото утреннего, дневного или вечернего неба со словами благодарности и выложить его в любой социальной сети с хештегом #mirnoenebo75. Акция «Мирное небо 75» проводится в честь ветеранов Великой Отечественной войны и призвана объединить пользователей социальных сетей в праздновании великого дня Победы. Опубликовав фото с хэштэгом #mirnoenebo75, мы сможем сказать им «Спасибо!» за нашу свободу и мирное небо над головой. Все фотографии и подробная информация об акции будут опубликованы на специальной странице https://mirnoenebo75.ru/

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