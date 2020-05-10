В Ухани зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, депутаты Госдумы предложили закрыть россиян на две недели, выдать сухпаек и 600 евро, первыми откроются магазины одежды и обуви
Игорь Измайлов обсуждает главные темы дня вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами
В Ухани зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, депутаты Госдумы предложили закрыть россиян на две недели, выдать сухпаек и 600 евро, первыми откроются магазины одежды и обуви
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