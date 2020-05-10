2020-05-10T14:38:40+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

В Ухани зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, депутаты Госдумы предложили закрыть россиян на две недели, выдать сухпаек и 600 евро, первыми откроются магазины одежды и обуви

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Игорь Измайлов обсуждает главные темы дня вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами

В Ухани зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, депутаты Госдумы предложили закрыть россиян на две недели, выдать сухпаек и 600 евро, первыми откроются магазины одежды и обуви

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