11 мая. Первые российские корабли, бои на Халхин-голе, вынесение смертного приговора предателю Олегу Пеньковскому
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
11 мая. Первые российские корабли, бои на Халхин-голе, вынесение смертного приговора предателю Олегу Пеньковскому
11 мая. В этот день в разные годы:
1692 год - с верфи Плещеева озера стали сходить первые российские корабли.
1939 год - конфликт с Японией у реки Халхин-гол.
1963 год - оглашение приговора предателю полковнику ГРУ Олегу Пеньковскому.
2002 год - трагически погибла поэтесса Ника Турбина.