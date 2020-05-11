2020-05-11T00:20:48+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

11 мая. Первые российские корабли, бои на Халхин-голе, вынесение смертного приговора предателю Олегу Пеньковскому

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

11 мая. Первые российские корабли, бои на Халхин-голе, вынесение смертного приговора предателю Олегу Пеньковскому

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11 мая. В этот день в разные годы:

1692 год - с верфи Плещеева озера стали сходить первые российские корабли.

1939 год - конфликт с Японией у реки Халхин-гол.

1963 год - оглашение приговора предателю полковнику ГРУ Олегу Пеньковскому.

2002 год - трагически погибла поэтесса Ника Турбина.

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Был бы повод

Тема: 5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
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