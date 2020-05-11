Игорь Рыбаков: Подавление воли стало нормальным явлением. Мы уже в одном шаге до нового вида человека – так называемый человек запрограммированный
В премьерном выпуске подкаста «[НЕ]фантастика» Владимир Торин обсуждает с фантастом Сергеем Лукьяненко и миллиардером из списка Forbes, филантропом, музыкантом Игорем Рыбаковым, что нас ждет дальше: завтра, через год или даже десятилетие
Игорь Рыбаков: Подавление воли стало нормальным явлением. Мы уже в одном шаге до нового вида человека – так называемый человек запрограммированный
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