Михаил Делягин: Экономика России в соответствии с мечтой Обамы производит впечатление разорванной в клочья. Только не американцами, а управленцами отечественной сборки
Известный экономист - про обращение Путина к россиянам и работе правительства по выводу экономики из карантина
Михаил Делягин: Экономика России в соответствии с мечтой Обамы производит впечатление разорванной в клочья. Только не американцами, а управленцами отечественной сборки
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