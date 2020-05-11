2020-05-11T20:55:25+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Экономика России в соответствии с мечтой Обамы производит впечатление разорванной в клочья. Только не американцами, а управленцами отечественной сборки

Известный экономист - про обращение Путина к россиянам и работе правительства по выводу экономики из карантина

Михаил Делягин: Экономика России в соответствии с мечтой Обамы производит впечатление разорванной в клочья. Только не американцами, а управленцами отечественной сборки

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