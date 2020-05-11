Сергей Мардан: В ситуации с коронавирусом мы всё повторяем за Западом. Это безошибочная стратегия, пока на Западе не облажаются
Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают меры поддержки экономики и простых людей, которые озвучил Путин и ситуацию с COVID-19 в России
Сергей Мардан: В ситуации с коронавирусом мы всё повторяем за Западом. Это безошибочная стратегия, пока на Западе не облажаются
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