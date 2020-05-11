2020-05-11T22:09:12+03:00
Вечерний диван
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Мария Захарова - про пост Белого дома о том, что нацизм победили США: «Мы вошли в эпоху пандемии дезинформации»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают с официальным представителем МИДа России Марией Захаровой, как нам относиться к попыткам переписывания истории

Мария Захарова - про пост Белого дома о том, что нацизм победили США: «Мы вошли в эпоху пандемии дезинформации»

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 40.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
7 Мая 2020 18:03 - 19:02

Интересное

Тема: Максим Калашников: Нас ждет аналог 1989-1991 годов в СССР. Это острейший социально-экономический кризис, которые неизбежно перейдет в политический

В студии: Сергей МАРДАН, Оксана ГАНДЗЮК

В гостях: Максим КАЛАШНИКОВ
07:30
21:30
30 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Собчак обломилась с покупкой крабового бизнеса, Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза», эксперты спрогнозировали беспрецедентный коронавирусный шок в энергетике

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
29 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Сергей Калашников: У нас разлажен механизм управления государством. Задачи, поставленные на самом верху, реальные чиновники сводят к нулю

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Сергей КАЛАШНИКОВ
07:30
21:30
29 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: На лекарства от ВИЧ выделили на 23% меньше денег, Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева, вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
27 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Навальный и Соболь требуют раздербанить ФНБ и раздать деньги «простым людям». Нужно ли это делать или лучше потратить деньги на системные решения?

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Советник Трампа: Китаю «придется заплатить» за пандемию коронавируса
Голикова сообщила, что 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции
Трамп рассердился на журналистов и прервал брифинг в Белом доме
Трамп: Повторные тесты не выявили у Пенса коронавируса
Голландия продала Украине партию картошки, которую должна была утилизировать
Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки на карантине
"Криминала не вижу". Илья Авербух отреагировал на решение ISU поменять цену прыжков
Врач рассказала, какие маски защищают от коронавируса лучше всего
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней
В конгресс США внесли резолюцию с осуждением «нарушения прав человека в России»
Лавров и главы МИД СНГ обсудят борьбу с коронавирусом
Трамп пока не будет лично общаться с Пенсом, чтобы не подцепить коронавирус
Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Посольство России в Чехии сообщило об угрозах своему сотруднику
Турция из-за коронавируса вводит новые меры для безопасности туристов
Власти США выделят $11 миллиардов на тестирование граждан на коронавирус
В Канаде придумали устройство, чтобы обнять пожилую маму и не заразить ее коронавирусом
Украинка погибла у берегов Роттердама, выпав с борта круизного лайнера
Названы причины сбоя портала Госуслуг
Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
На портале госуслуг произошёл сбой после объявления Путиным о новых выплатах
В ВОЗ объяснили, почему врачи заражаются коронавирусом