11 Май 2020 2020-05-11T19:39:12+03:00

«Перевал Дятлова» по-американски: загадочные обстоятельства исчезновения пятерых спортсменов в горах Калифорнии 00:00 00:00

Морозной зимой, в конце февраля 1978 года, пятеро парней отправились в горы. Все - молодые, сильные, спортивного сложения. И на заснеженном перевале с ними что-то случилось. У них была еда и спички, однако ребята просто медленно умирали один за другим от холода и голода… Мистический сюжет может показаться знакомым. Американцы так и называют эту историю: «Наш перевал Дятлова». С одним важным отличием: они не собирались в поход, ехали на игру, а оказались в горах...

Автор материала Эдвард Чесноков.

Аудиоверсия Иван Панкин.

Читает Алексей Багдасаров.