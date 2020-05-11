«Перевал Дятлова» по-американски: загадочные обстоятельства исчезновения пятерых спортсменов в горах Калифорнии
Баскетболисты пошли в поход и умирали один за другим, хотя у них было всё для выживания
«Перевал Дятлова» по-американски: загадочные обстоятельства исчезновения пятерых спортсменов в горах Калифорнии
Морозной зимой, в конце февраля 1978 года, пятеро парней отправились в горы. Все - молодые, сильные, спортивного сложения. И на заснеженном перевале с ними что-то случилось. У них была еда и спички, однако ребята просто медленно умирали один за другим от холода и голода… Мистический сюжет может показаться знакомым. Американцы так и называют эту историю: «Наш перевал Дятлова». С одним важным отличием: они не собирались в поход, ехали на игру, а оказались в горах...
Автор материала Эдвард Чесноков.
Аудиоверсия Иван Панкин.
Читает Алексей Багдасаров.