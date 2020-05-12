В Москве и Подмосковье вводится масочный режим, в некоторых регионах России начали постепенно смягчать карантин, Путин пообещал поддержать семьи с детьми
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
В Москве и Подмосковье вводится масочный режим, в некоторых регионах России начали постепенно смягчать карантин, Путин пообещал поддержать семьи с детьми
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