Россия вышла на 2-е место в мире по количеству заражений короновирусом, Италия сняла часть серьезных ограничений, «Комсомолка» ищет таланты-самоизолянты
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Россия вышла на 2-е место в мире по количеству заражений короновирусом, Италия сняла часть серьезных ограничений, «Комсомолка» ищет таланты-самоизолянты
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.