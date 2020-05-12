Один из руководителей ВЦИОМ - о психологическом состоянии народа: «Страна выглядит весёлой, но напуганной»
Владимир Ворсобин расспрашивает руководителя отдела исследований ВЦИОМ Степана Львова, как Россия переносит кризис, пандемию и самоизоляцию
Один из руководителей ВЦИОМ - о психологическом состоянии народа: «Страна выглядит весёлой, но напуганной»
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!