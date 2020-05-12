2020-05-12T21:57:22+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Один из руководителей ВЦИОМ - о психологическом состоянии народа: «Страна выглядит весёлой, но напуганной»

Владимир Ворсобин расспрашивает руководителя отдела исследований ВЦИОМ Степана Львова, как Россия переносит кризис, пандемию и самоизоляцию

Один из руководителей ВЦИОМ - о психологическом состоянии народа: «Страна выглядит весёлой, но напуганной»

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 40.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
28 Апреля 2020 17:03 - 18:02

Гражданская оборона

Тема: Четыре экономических предрассудка российских властей, или почему никто не торопится спасать утопающих

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Геворг МИРЗОЯН, Антон ТАБАХ
07:30
21:30
24 Марта 2020 17:03 - 18:02

Гражданская оборона

Тема: Основатель «АндерСон» Анастасия Татулова: То, что происходит - это катастрофа. Я вчера встречалась с людьми и плакала. Я не могу заплатить им зарплату, мне не из чего

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Валерий РАШКИН, Анастасия ТАТУЛОВА
07:30
21:30
17 Марта 2020 17:03 - 18:02

Гражданская оборона

Тема: Журналист «КП» Дарья Асламова заставила Жириновского надеть маску и перчатки в прямом эфире

В студии: Владимир ВОРСОБИН

В гостях: Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, Александр ШАТИЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Прибыл восьмой самолет с российскими военными, помогавшими Италии бороться с коронавирусом
Белый дом: Пенс решил пока не приближаться к Трампу
Вирусолог рассказал, когда мир получит действующее лекарство от коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч
По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек
На Украине рассказали, когда Зеленский снова поедет к Трампу
Twitter разрешит сотрудникам работать на удаленке и после пандемии COVID-19
В Вооруженных силах подготовили изоляторы для призывников с коронавирусом
Американские сенаторы хотят ввести санкции против Китая из-за коронавируса
В Мосгордуме считают, что Москва готова к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Facebook в этом году удалил уже 4,7 миллиона экстремистских публикаций
В США ожидают снижения спроса на СПГ в три раза
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 82 тысяч
Коронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащих
Похудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секрет
Закрыл глаза на секунду - проехал 10 метров: почему не стоит отправляться в поездки ночью
ФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусом
Instagram объявил о ряде нововведений в работе с комментариями
В Госавтоинспекции рассказали, как планировать маршрут поездки в условиях самоизоляции
NASA договорилась о месте на корабле «Союз» за 90,252 млн долларов
В Госавтоинспекции рассказали, какие документы нужны при поездке в другие регионы
Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом
Карлос Сайнс подпишет контракт с «Феррари» в течение двух дней
Эксперт рассказал об условии выработки иммунитета к коронавирусу
В США признали, что Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии