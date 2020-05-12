Экономист Сергей Алексашенко: Выплаты семьям с детьми по 10000 рублей для российского бюджета это не очень много. Денег хватит и еще останется
Сергей Мардан и Валентин Алфимов обсуждают с экономистом Сергеем Алексашенко, хватит ли денег в бюджете на программы помощи, правильно ли правительство расходует деньги в условиях кризиса и подкосит ли его работу болезнь Мишустина
Экономист Сергей Алексашенко: Выплаты семьям с детьми по 10000 рублей для российского бюджета это не очень много. Денег хватит и еще останется
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