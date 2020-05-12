2020-05-12T23:31:52+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: У нас номенклатура и народ живут в разных измерениях. Болезнь Пескова ничего не изменит

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Кашин и Олег Кашин вспоминают писателя-философа Константина Крылова, обсуждают последние новости по коронавирусу, предотвращенный ФСБ теракт в Тверской области и взрывы аппаратов ИВЛ в Москве и Санкт-Петербурге

Олег Кашин: У нас номенклатура и народ живут в разных измерениях. Болезнь Пескова ничего не изменит

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