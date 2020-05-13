13 Май 2020 2020-05-13T01:49:34+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

13 мая. Рождение столового ножа, принятие на вооружение русской армии револьверов системы Наган, премьера фильма «Отец солдата» 00:00 00:00

13 мая. В этот день в разные годы:

1637 год - рождение столового ножа во Франции. Кардинал Ришелье издал указ о закруглении кинжалов.

1895 год - на вооружение русской армии принимается револьвер системы Наган.

1930 год - первым орденом Красной звезды награжден Василий Блюхер.

1965 год - премьера фильма «Отец солдата».