2020-05-13T01:49:34+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

13 мая. Рождение столового ножа, принятие на вооружение русской армии револьверов системы Наган, премьера фильма «Отец солдата»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

13 мая. Рождение столового ножа, принятие на вооружение русской армии револьверов системы Наган, премьера фильма «Отец солдата»

00:00
00:00

13 мая. В этот день в разные годы:

1637 год - рождение столового ножа во Франции. Кардинал Ришелье издал указ о закруглении кинжалов.

1895 год - на вооружение русской армии принимается револьвер системы Наган.

1930 год - первым орденом Красной звезды награжден Василий Блюхер.

1965 год - премьера фильма «Отец солдата».

Скачать передачу [mp3, 18.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 12 мая. Прибытие в Москву Марии Мнишек, первые полеты советских пассажирских самолетов, выход романа Майкла Крайтона «Штамм Андромеда», премьера фильма «Они сражались за Родину»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
5 Мая 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 5 мая. Учреждение Смольного института благородных девиц, первый номер газеты «Правда», начало производства трактора «Кировец», гибель режиссера Андрея Ростоцкого

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Приморье сообщили, когда может быть принято решение о выходе из карантина
Прибыл восьмой самолет с российскими военными, помогавшими Италии бороться с коронавирусом
Белый дом: Пенс решил пока не приближаться к Трампу
Вирусолог рассказал, когда мир получит действующее лекарство от коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч
По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек
На Украине рассказали, когда Зеленский снова поедет к Трампу
Twitter разрешит сотрудникам работать на удаленке и после пандемии COVID-19
В Вооруженных силах подготовили изоляторы для призывников с коронавирусом
Американские сенаторы хотят ввести санкции против Китая из-за коронавируса
В Мосгордуме считают, что Москва готова к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Facebook в этом году удалил уже 4,7 миллиона экстремистских публикаций
В США ожидают снижения спроса на СПГ в три раза
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 82 тысяч
Коронавирус выявлен у 1 709 российских военнослужащих
Похудевшая на 23 килограмма девушка раскрыла свой секрет
Закрыл глаза на секунду - проехал 10 метров: почему не стоит отправляться в поездки ночью
ФМБА: в России создан огромный резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусом
Instagram объявил о ряде нововведений в работе с комментариями
В Госавтоинспекции рассказали, как планировать маршрут поездки в условиях самоизоляции
NASA договорилась о месте на корабле «Союз» за 90,252 млн долларов
В Госавтоинспекции рассказали, какие документы нужны при поездке в другие регионы
Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным синдромом
Карлос Сайнс подпишет контракт с «Феррари» в течение двух дней
Эксперт рассказал об условии выработки иммунитета к коронавирусу
В США признали, что Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии