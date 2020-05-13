Доктор Мясников предрек, что после коронавируса нас ждут «серьезные пандемии», а глава Союза профсоюзов Сергей Храмов рассказал, что делать, если пытаются сократить на работе
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Доктор Мясников предрек, что после коронавируса нас ждут «серьезные пандемии», а глава Союза профсоюзов Сергей Храмов рассказал, что делать, если пытаются сократить на работе
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.