Ростех разберется в причинах пожаров в больницах Москвы и Петербурга, Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении прав полицейских, ОГЭ отменили, а ЕГЭ перенесли на неопределенный срок
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Ростех разберется в причинах пожаров в больницах Москвы и Петербурга, Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении прав полицейских, ОГЭ отменили, а ЕГЭ перенесли на неопределенный срок
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