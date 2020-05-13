Сергей Мардан: В США клиника бы просто разорилась, если бы взорвался аппарат ИВЛ и погибли люди
Валентин Алфимов и Сергей Мардан разбираются с экспертами, насколько безопасны отечественные аппараты ИВЛ, работает ли вакцина от полиомиелита против коронавируса и когда появится лекарство от COVID-19
Сергей Мардан: В США клиника бы просто разорилась, если бы взорвался аппарат ИВЛ и погибли люди
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