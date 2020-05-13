2020-05-13T21:09:50+03:00
Вечерний диван
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Сергей Мардан: В США клиника бы просто разорилась, если бы взорвался аппарат ИВЛ и погибли люди

Валентин Алфимов и Сергей Мардан разбираются с экспертами, насколько безопасны отечественные аппараты ИВЛ, работает ли вакцина от полиомиелита против коронавируса и когда появится лекарство от COVID-19

Сергей Мардан: В США клиника бы просто разорилась, если бы взорвался аппарат ИВЛ и погибли люди

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