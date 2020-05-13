В России станет меньше регионов, полицейским разрешат стрелять по злоумышленникам, а в Твери убрали памятные доски о жертвах сталинских репрессий
Валентин Алфимов и Сергей Мардан подводят вместе с экспертами информационные итоги дня
В России станет меньше регионов, полицейским разрешат стрелять по злоумышленникам, а в Твери убрали памятные доски о жертвах сталинских репрессий
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