2020-05-13T22:06:00+03:00
Вечерний диван
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

В России станет меньше регионов, полицейским разрешат стрелять по злоумышленникам, а в Твери убрали памятные доски о жертвах сталинских репрессий

Валентин Алфимов и Сергей Мардан подводят вместе с экспертами информационные итоги дняВалентин Алфимов и Сергей Мардан подводят вместе с экспертами информационные итоги дня

Валентин Алфимов и Сергей Мардан подводят вместе с экспертами информационные итоги дня

В России станет меньше регионов, полицейским разрешат стрелять по злоумышленникам, а в Твери убрали памятные доски о жертвах сталинских репрессий

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