2020-05-14T01:26:13+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: То, что сегодня российские официальные лица называют фейк-ньюс, завтра оказывается их собственной позицией

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают попытки МИД России опровергнуть дезинформацию о коронавирусе в нашей стране, дремучесть депутатов Госдумы, блокировку инстаграмма Кадырова, критику Путина сайта Госуслуг и интервью Натальи Поклонской

Олег Кашин: То, что сегодня российские официальные лица называют фейк-ньюс, завтра оказывается их собственной позицией

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