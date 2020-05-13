Олег Кашин: То, что сегодня российские официальные лица называют фейк-ньюс, завтра оказывается их собственной позицией
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают попытки МИД России опровергнуть дезинформацию о коронавирусе в нашей стране, дремучесть депутатов Госдумы, блокировку инстаграмма Кадырова, критику Путина сайта Госуслуг и интервью Натальи Поклонской
Олег Кашин: То, что сегодня российские официальные лица называют фейк-ньюс, завтра оказывается их собственной позицией
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