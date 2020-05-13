2020-05-13T15:38:24+03:00
Тайна перевала Дятлова
Иван ПАНКИНЭдвард ЧЕСНОКОВ

Американский «перевал Дятлова»: пятеро молодых людей пошли в горы и стали загадочно умирать один за другим

Загадочная гибель пятерых американцев не расследована до сих порЗагадочная гибель пятерых американцев не расследована до сих порФото: GLOBAL LOOK PRESS

Баскетболисты пошли в поход и умирали один за другим, хотя у них было всё для выживания

«Перевал Дятлова» по-американски: загадочные обстоятельства исчезновения пятерых спортсменов в горах Калифорнии

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Морозной зимой, в конце февраля 1978 года, пятеро парней отправились в горы. Все - молодые, сильные, спортивного сложения. И на заснеженном перевале с ними что-то случилось. У них была еда и спички, однако ребята просто медленно умирали один за другим от холода и голода… Мистический сюжет может показаться знакомым. Американцы так и называют эту историю: «Наш перевал Дятлова». С одним важным отличием: они не собирались в поход, ехали на игру, а оказались в горах...

Автор материала Эдвард Чесноков.

Аудиоверсия Иван Панкин.

Читает Алексей Багдасаров.

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