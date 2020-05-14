Сколько стоит владеть машиной в России
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Сколько стоит владеть машиной в России
Главные темы:
- Минпромторг изобретает велосипед: плюсы и минусы программы "Доступная аренда автомобиля".
Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы
- Сколько стоит владеть машиной в России.
Гости: автожурналист Федор Буцко
- Убийство лобовухи. Как ухаживать за дворниками, чтобы не пришлось менять лобовое стекло.
Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко
- От свечи до светодиода - эволюция автомобильных фар.
Гости: автожурналист Александр Пикуленко