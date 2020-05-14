2020-05-14T16:51:29+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Сколько стоит владеть машиной в России

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы

Сколько стоит владеть машиной в России

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Главные темы:

- Минпромторг изобретает велосипед: плюсы и минусы программы "Доступная аренда автомобиля".

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Сколько стоит владеть машиной в России.

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Убийство лобовухи. Как ухаживать за дворниками, чтобы не пришлось менять лобовое стекло.

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- От свечи до светодиода - эволюция автомобильных фар.

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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