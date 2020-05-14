О разводе в период самоизоляции подумывают 3% россиян, в Уфе соцработница приюта унижала детей и записывала это на видео, в сети появились десятки мошеннических сайтов для оформления выплат на детей
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
О разводе в период самоизоляции подумывают 3% россиян, в Уфе соцработница приюта унижала детей и записывала это на видео, в сети появились десятки мошеннических сайтов для оформления выплат на детей
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