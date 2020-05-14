Росздравнадзор приостановил эксплуатацию российских аппаратов ИВЛ, Роспотребнадзор рассказал, как будут учиться школы в новом году, школьников не будут забирать в армию из-за переноса или отмены ЕГЭ
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Росздравнадзор приостановил эксплуатацию российских аппаратов ИВЛ, Роспотребнадзор рассказал, как будут учиться школы в новом году, школьников не будут забирать в армию из-за переноса или отмены ЕГЭ
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