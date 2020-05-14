2020-05-14T22:11:36+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Ситуация становится опасной, а правительство работает точно так же, как 10-15 лет назад

Главный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальшеГлавный редактор «Комсомольской правды» обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают введение масочного режима по всей стране, преимущества удаленной работы и квест по получению помощи от государства россиянам и предприятиям

Владимир Сунгоркин: Ситуация становится опасной, а правительство работает точно так же, как 10-15 лет назад

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