Владимир Сунгоркин: Ситуация становится опасной, а правительство работает точно так же, как 10-15 лет назад
Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают введение масочного режима по всей стране, преимущества удаленной работы и квест по получению помощи от государства россиянам и предприятиям
Владимир Сунгоркин: Ситуация становится опасной, а правительство работает точно так же, как 10-15 лет назад
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