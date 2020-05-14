2020-05-14T23:13:21+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Там, где живет большинство русских, можно упразднить округа и республики и делать это губерниями и областями

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают совещание у Президента по вопросам развития генетических технологий, раздачу денег населению, предложение Жириновского о сокращении парламента и чиновников, объединение регионов

Олег Кашин: Там, где живет большинство русских, можно упразднить округа и республики и делать это губерниями и областями

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