Олег Кашин: Там, где живет большинство русских, можно упразднить округа и республики и делать это губерниями и областями
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают совещание у Президента по вопросам развития генетических технологий, раздачу денег населению, предложение Жириновского о сокращении парламента и чиновников, объединение регионов
Олег Кашин: Там, где живет большинство русских, можно упразднить округа и республики и делать это губерниями и областями
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